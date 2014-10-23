Житель Приморья наказан за рекламу приборов учёта, занижающих показания

На сайте объявлений Приморского края специалистами ПАО «ДЭК» была обнаружена реклама о продаже электросчетчиков, использование которых обещало уменьшить показатель потребления электроэнергии при сохранении самого уровня потребления.

Сообщение о данном факте, направленное ПАО «ДЭК» в Приморское УФАС, не осталась без внимания – предложение о продаже таких электросчетчиков было расценено как ненадлежащая реклама, противоречащая ФЗ «О рекламе» и закону №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности…», а в отношении нарушителя принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ПАО "ДЭК", в ходе рассмотрения дела УФАС пришло к выводу, что использование рекламируемых электросчётчиков, искажающих показания, приводит к неоплате реально потребленных киловатт-часов. Данный факт фактически является хищением электроэнергии.

Согласно части 1 ст. 14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях для граждан и должностных лиц это означает наложение штрафа в размере от 2 000 до 20 000 рублей, а для юридических лиц в размере от 100 000 до 500 000 рублей.

«ДЭК» проводит активную работу по пресечению, выявлению фактов хищений электроэнергии и привлечению к ответственности нарушителей – только за 7 месяцев текущего года обнаружено 947 случаев нарушений. Объем похищенного ресурса превысил 7,8 млн киловатт-часов, а гражданам, пойманным на воровстве электроэнергии, пришлось выплатить около 16 млн рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]