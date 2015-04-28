Администрация Владивостока призывает жителей и гостей города быть бдительными
В ходе проведения массовых мероприятий, связанных с международным марафоном «Мосты Владивостока» и Днем тигра, администрация Владивостока просит жителей и гостей города не терять бдительность и обращать особое внимание на появление подозрительных предметов и граждан в общественных местах.
Как сообщает "Вести: Приморье" со сылкой на пресс-службу администрации Владивостока, с целью обеспечения безопасности и борьбы с террористической угрозой, недопущения актов вандализма, а также при обнаружении взрывчатых веществ, взрывных устройств и подозрительных предметов необходимо оперативно сообщать по телефонам дежурных служб УМВД и города.
|
Наименование территориального органа МВД
|
Почтовый и электронный адреса территориального органа МВД России
|
Код
|
Телефон и факс дежурной части
|
690091, г. Владивосток,
|
423
|
222-42-87,
|
Управление МВД России по
«Телефон доверия»
265-52-99
|
690088, г. Владивосток,
|
423
|
265-53-40,
|
Отдел полиции №1
|
690001, г. Владивосток,
|
423
|
226-71-71
|
Отдел полиции №2
|
690077, г. Владивосток,
|
423
|
227-65-63
|
Отдел полиции №3
|
690048, г. Владивосток,
|
423
|
240-38-65
|
Отдел полиции №4
|
690091, г. Владивосток,
|
423
|
265-53-41
|
Отдел полиции №5
|
690068, г. Владивосток,
|
423
|
232-05-34,
|
Отдел полиции №6
|
690024, г. Владивосток,
|
423
|
238-80-03
|
Отдел полиции №9
|
690922, г. Владивосток,
|
423
|
249-09-27
|
Пункт полиции №10
|
690912, г. Владивосток,
|
423
|
238-13-76
|
Единая дежурная диспетчерская служба города Владивостока
|
423
|
222-23-33
|
Единая служба спасения
|
112
|
Пожарная охрана
|
01, с сотового 010
|
Скорая медицинская помощь
|
03, с сотового 030
|
Телефон доверия Главного управления МЧС России по Приморскому краю
|
423
|
239-99-99
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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