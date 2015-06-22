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Приморцы-наркодилеры задержаны в Якутии

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Северо-Восточного линейного управления МВД России на транспорте пресекли деятельность ОПГ, которая поставляла и сбывала синтетические наркотики в Республику Саха (Якутия).

Сотрудники отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте совместно с коллегами из СОБР Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия) задержали двоих подозреваемых в незаконном сбыте синтетических наркотиков.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО, 24 и 31-летние фигуранты прибыли в Якутию из Приморского края, чтобы продавать наркотики. Для этого они арендовали квартиру, где расфасовывали привезенный с собой наркотик на разовые дозы. Далее сбывали его бесконтактным способом путем «закладок» в разных районах города. У наркодилеров-приморцев были изъяты приспособления для расфасовки, свыше 100 пакетов наркотических средств разной дозировки и деньги.

В ходе предварительного следствия удалось установить и доставить в Якутск организатора поставок в Республику наркотических веществ, им оказался 25-летний житель Владивостока. По месту жительства организатора изъято около 200 граммов синтетических наркотиков.

Общий вес изъятого в рамках уголовного дела наркотического вещества составил порядка 300 граммов.  

В ходе расследования задержаны несколько покупателей наркотических средств, по данным фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.  

Следователями следственного отдела Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение, им грозит до 20 лет лишения свободы. Обвиняемые заключены под стражу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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