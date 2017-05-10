Более миллиарда рублей направлено на поддержку селян в Приморье

На развитие сельского хозяйства в Приморье в 2017 году запланировано более трех миллиардов рублей. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, финансовая поддержка аграриям оказана на условиях софинансирования из федерального бюджета. Всего с начала года направлено 1,08 миллиарда рублей. В том числе из краевого бюджета на несвязанную поддержку крестьянам направлено 127,7 миллионов рублей, на развитие животноводства – около 112 миллионов, тепличным хозяйствам – более 23 миллионов, на развитие племенного животноводства – 12 миллионов, начинающим фермерам выдано грантов на сумму 10 миллионов рублей.

Президент РФ Владимир Путин поставил перед регионами масштабную задачу в условиях санкций насытить внутренний рынок качественной и доступной продукцией, а также выйти на мировой. И в Приморье уже есть видимые результаты. За последние пять лет валовое производство сельскохозяйственной продукции в Приморье увеличилось на 14%. Край сегодня уже почти полностью обеспечивает потребности в картофеле и овощах.

В 2017 году из регионального бюджета на развитие сельского хозяйства будет направлено 1,5 миллиарда рублей, из федерального – 1,7 миллиарда. Кроме того, до 400 миллионов рублей в этом году увеличено федеральное финансирование на льготное кредитование сельхозпроизводителей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]