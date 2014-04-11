Спасенных в Приморье гималайских медвежат-сирот вернули в дикую природу. К ветеринарам они попали в крайне истощенном состоянии. В течение нескольких месяцев их выхаживали и лечили в центре реабилитации в селе Алексеевка. Где выпустили медвежат?

Медвежата по кличке Улахе и Кауль возвращаться на волю не спешат. В высоких кустах вольера прячутся от инспекторов и работников центра. И только через полчаса снотворное удается ввести в организм животных.

Медвежата проснутся через 20 минут. За это время ветеринару нужно убедиться, что животное полностью здорово.

Тут же выясняется важная подробность: все это время специалисты считали, что в вольере живут брат с сестрой, но медосмотр показал, что оба они — самцы. Еще один важный показатель — сколько весят теперь эти малыши.

- Ровно 15 кг.

- А было сколько ?

- Было шесть, даже 6.400, это медвежонок этого года, когда его привезли, ему было совсем немножко.

Животных привезли в июне этого года из Лесозаводского района. Мать-медведица попала под колеса автомобиля. Очевидцы аварии тут же сообщили в охотнадзор, медвежат успели отловить. Иначе одни в тайге они бы погибли сразу. Теперь, спустя несколько месяцев реабилитации, специалисты уверены, что животные смогут выжить в дикой природе.

Екатерина Блидченко, зоолог МРОО «Центр «Тигр»: «Мы как раз оценивали кормовую базу, никаких сомнений не остается в том, что медвежата могут самостоятельно искать себе еду. Они уже умеют. Даже у нас в вольере они собирают шиповник, муравейники».

Место выпуска медвежат выбирают тщательно — вдали от населенных пунктов. В итоге путь занимает больше двух часов. В это время сотрудники центра проверяют состояние мишек.

Ящики с животными ставят в густом лесу. Специалисты сразу приметили здесь зрелые дубняки и желуди — лакомство косолапых. Чтобы пережить первую самостоятельную зиму, им предстоит как следует набрать вес.

Где именно и в каком районе мы сейчас находимся, инспекторы просят не озвучивать, чтобы выпущенные на волю медвежата не стали жертвами браконьеров. К тому же, по словам специалистов, сами по себе эти животные вряд ли выйдут к людям.

В департаменте охотнадзора края подсчитали, что в этом году конфликтных ситуаций с медведями в Приморье меньше в три раза, чем в прошлом году. Это объясняют хорошим урожаем в тайге, и диким животным незачем выходить к людям.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]