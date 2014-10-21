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Группу SUP-серферов из Владивостока едва не унесло в открытое море

Группу SUP-серферов из Владивостока едва не унесло в открытое море

Фото: ВКонтакте

19 сентября в 20.25 на пульт спасательной службы поступило сообщение о том, что группу SUP-серферов ветром уносит в море на своих досках.
Незамедлительно на акваторию бухты Патрокл выдвинулся отряд сотрудников МЧС. К прибытию спасателей уже стемнело, но тем не менее специалистам удалось обнаружить терпящих бедствие людей.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю, на катере «БЛ 820» всех серферов доставили на берег. Спасенные чувствовали себя хорошо.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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