Приморский лук в этом огородном сезоне выходит на новые орбиты. Уникальная для Дальнего Востока овощная культура, оказывается, и в Приморском крае растет не везде. Но так растет, что полезного горького запаса хватает и местным потребителям, и некоторым соседям. Сентябрь — самое время для луковой уборки.

Фроловка — не просто обозначение населенного пункта, своего рода пограничный столб. Здесь, до моста через речку Таежную, туманы, и лука нет, а за мостом лук есть.

И так было всегда — туман дальше Фроловки не идет. Фитофторой не валит с ног луковые ростки, не мешает вызревать золоту полей. Только нынче фроловцы собирают цветной урожай. Комбайном, это ведь продвинутое фермерское хозяйство.

Александр Краснов, агроном КФХ «Морозова», с. Фроловка: «Так уж получилось, в этом году перепутали сорта. Только на урожай это не повлияло, он хороший».

Синий лук придется от золотого отделять — ценник у них разный. Золотой, хотя и во все блюда идет, подешевле салатного собрата.

Разноцветный лук, голландские сорта — «Ред династи» и «Золотой Варгас». Урожай прямиком отправится на Чукотку. Спасибо Америке, Западу за санкции. Раньше Чукотку снабжали они, теперь приморские, вот фроловские фермеры.

Правда, и в Сергеевке, что по-соседству, но тоже за мостом, лук хорош, и свой контракт с Анадырем. Ставку огородники сделали на крупный золотистый.

- Кто-то не верил, что растет в Приморье вот такой лук. А он растет!

И растет-то на голых камнях. Такое наследство досталось луковому капитану Александру Гришко. Прежде колхоз «Победа», теперь его крестьянское хозяйство, ежегодно каменные глыбы собирает. А меньше их не становится. В том, однако, есть и свой плюс.

Александр Гришко, глава крестьянского хозяйства «Гришко», с. Сергеевка: «Вот нынче весна была холодная, хотя и солнечная, так камни нагреваются, и ростки быстро всходят, и стебли хорошо поднимаются».

Уборку в Сергеевке ведут по-старинке, в три этапа. Вначале скашивают ботву, затем, с помощью трактора, подкапывают лук, причем высыпается он точно на гребни. И три дня так подсыхает, чтобы потом оказаться на складе. Здесь почти 500 тонн. Жди, Чукотка!

И вот что значит добрая улыбка, доверяют включить один из самых важных здешних агрегатов — вентилятор. А нужен он, чтобы лук этот крупный, красивый дошел до потребителя чистым и сухим.

Во всей прелести луковой, по-приморски, лишь одна червоточинка. Сорта исключительно голландские. Своих, для зоны рискованного земледелия, не нашлось. Но нам по секрету сообщили: дальневосточная наука над этим работает!

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]