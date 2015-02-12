Построить дом из современных и экологичных материалов, сделав его по-настоящему комфортным и уютным. Во Владивостоке открылась юбилейная 25-ая Международная строительная выставка. В ней приняли участие десятки компаний из регионов страны, а также зарубежные гости. Чем удивляли?

Эту масштабную площадку можно смело назвать приморской ВДНХ. Строительные смеси, материалы для кровли и многое другое. Свои товары презентуют архитекторы, проектировщики и строители. Среди компаний немало приморских. И это не случайно. Сегодня край активно развивается, и возведение промышленных и жилых объектов ударными темпами идет на всей территории региона. Закон о свободном порте, проект «Дальневосточный гектар» — бизнес сегодня получил весомые преференции, которые дают развитие многим отраслям, в том числе и строительной.

Эдуард Портнов, вице-губернатор Приморского края: «Это хорошая площадка. Чтобы здесь обменяться своими мнениями, обменяться своим опытом, обменяться своими впечатлениями. Приветствую от имени лица Приморского края на приморской земле всех, кто приехал, наших приморских производителей».

Товары, которые действительно помогают строить и жить, а главное — жить с комфортом — представили компании из нескольких регионов России. На выставке можно было узнать не только о технологии производства, но и получить консультацию из первых рук. Например, на этом стенде один из заводов в Нижегородской области представил целую линейку герметизирующих материалов.

Руслан Айбятулин, инженер отдела маркетинга завода герметизирующих материалов (Нижегородская область): «Мы продляем срок эксплуатации здания, защитив его от всевозможных погодных факторов, грунтовых вод. И также мы производим материалы для промышленности, это в том числе радиационная защита».

Соседнему Китаю тоже есть чем гордиться. В Поднебесной темпы строительства грандиозные, а значит, и потребность в выпуске качественных материалов, как эти стальные пластины для кровли и профнастила, велика. При этом рынок не ограничивается внутренним.

Шуан Цуй, директор по продажам строительной компании (КНР): «Наша продукция специально экспортируется в Россию, в Южную Корею, в Казахстан, в Белоруссию и в Узбекистан. Почти по всему миру».

Строительная выставка будет работать 4 дня. На ее площадках пройдут различные мастер-классы, которые позволят не только укрепить сотрудничество между отраслевыми предприятиями, но и дать им импульс для дальнейшего развития.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]