Во Владивостоке выпало 21 мм осадков

В минувшие сутки с районов Китая в северо-западную часть Японского моря смещался циклон. Его фронтальные разделы подошли во второй половине дня к юго-западным районам Приморья и вызвали дожди с грозами, которые ночью распространились на южную половину края. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Примгидромета, выпало от 2 до 11 мм, в отдельных районах количество выпавших осадков достигло 21 мм. В первой половине дня на большей части края преобладала малооблачная погода, и воздух успел прогреться до +20…+25°С. Северо-восток Приморья был прикрыт облачностью, температура воздуха не поднялась выше +13…+18°С. Температурный фон ночью составил от +7°С до +14°С.

Вчера во Владивостоке в первой половине дня было малооблачно, воздух прогрелся до +23…+26°С. Ближе к вечеру начался дождь с грозой, который закончился в первой половине ночи, выпало 21 мм.

Сегодня, 20 сентября, в Приморье преимущественно без осадков. Фронтальные разделы циклона, который ночью сместился на северо-запад Японского моря, и в течение дня пройдёт над его центральной частью, вызывают дожди с грозами на юго-востоке края. Максимальные температуры +18…+24°С.

Завтра погоду в Приморском крае будет определять гребень тихоокеанского антициклона. Дожди прекратятся. В условиях антициклональной погоды увеличится как ночное выхолаживание, так и дневной прогрев. Ночные температуры воздуха составят +4…+9°С, в горных районах до +3…−2 °С, лишь на побережье будет теплее, +10…+13°С. Днём воздух будет прогреваться до +17…+26°С.

Во Владивостоке сегодня облачно с прояснениями, во второй половине дня возможен кратковременный дождь, сильный северо-западный ветер, температура воздуха +20…+22 °С.

В четверг, 21 сентября, в краевом центре без осадков, температура воздуха ночью +11…+13°С, днём +20…+22°С.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]