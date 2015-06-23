На пересечении Шилкинской и Красного Знамени изменилась схема движения транспорта

Управление дорог и благоустройства администрации города сообщает об изменении схемы организации дорожного движения на пересечении улицы Шилкинской и проспекта Красного Знамени. На перекрёстке изменилось направление главной дороги. Теперь при движении с проспекта Красного Знамени водители должны уступить дорогу транспорту, движущемуся по улице Шилкинской. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Соответствующие дорожные знаки 2.1. «Главная дорога», 2.4 «Уступи дорогу», 8.13 «Направление главной дороги» установлены и информируют автомобилистов о схеме организации движения на данном участке.

Решение об изменении направления главной дороги на данном перекрёстке было принято совместно с ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку в связи с высокой аварийностью на данном участке улично-дорожной сети, а также с образованием транспортных заторов на улице Шилкинской.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]