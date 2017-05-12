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Переменчивая погода ожидается в Приморье в предстоящие выходные дни

Переменчивая погода ожидается в Приморье в предстоящие выходные дни

Фото: Кременчуг Онлайн

В субботу, 23 сентября, над Приморьем пройдут фронтальные разделы, местами ожидаются кратковременные дожди, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Примгидромета. В воскресенье на большей части края гребень антициклона обусловит погоду без осадков, небольшие дожди возможны лишь на севере края. Ночной фон температур воздуха будет в пределах +4…+16 °С. Дневных +18…+26 °С, в воскресенье на 2–4 градуса выше.

Во Владивостоке в субботу ночью пройдёт дождь, днём прояснит. Ночные температуры воздуха не опустятся ниже +14…+17 °С. Днём воздух прогреется до +20…+22 °С, воскресный день будет ещё на 1–2 градуса теплее.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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