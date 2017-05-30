Депутатам Думы города Владивостока V созыва вручены мандаты
Торжественное вручение удостоверений депутатам Думы города Владивостока V созыва состоялось 20 сентября в администрации города Владивостока.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Думы Владивостока, председатель Владивостокской городской муниципальной избирательной комиссии Николай Кичатов огласил решение ВГМИК о результатах выборов депутатов Думы города Владивостока, прошедших 10 сентября текущего года, и вручил удостоверения депутатам, избранным по единому избирательному округу.
По единому избирательному округу в Думу города Владивостока избраны следующие депутаты:
- от Приморского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - Елена Новицкая, Владимир Исаков, Андрей Брик, Роза Чемерис, Дмитрий Поташев, Роман Санклер, Виктор Аблапов, Денис Валишин, Лилия Полозова;
- от Приморского краевого отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» - Сергей Белов, Евгений Ляшенко, Александр Глебов, Тахир Ибашев, Иван Голубка;
- от Приморского регионального отделения политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России - Василий Васильев, Алексей Викдоров;
- от Регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Приморском крае - Руслан Галицкий;
- от Регионального отделения политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Приморском крае - Елена Демидова.
По одномандатным избирательным округам в Думу города Владивостока избраны следующие депутаты:
Николай Голояд, одномандатный избирательный округ № 1;
Виктор Федоров, одномандатный избирательный округ № 2;
Денис Русинов, одномандатный избирательный округ № 3;
Наталья Войновская, одномандатный избирательный округ № 4;
Сергей Бочин, одномандатный избирательный округ № 5;
Евгений Тесленко, одномандатный избирательный округ № 6;
Василиса Сысоева, одномандатный избирательный округ № 7;
Надежда Телелюева, одномандатный избирательный округ № 8;
Александр Щербаков, одномандатный избирательный округ № 9;
Евгений Пименов, одномандатный избирательный округ № 10;
Людмила Таран, одномандатный избирательный округ № 11;
Станислав Примаченко, одномандатный избирательный округ № 12;
Александр Шукевич, одномандатный избирательный округ № 13;
Геннадий Куликов, одномандатный избирательный округ № 14;
Наталья Кочугова, одномандатный избирательный округ № 15;
Кирилл Григорьев, одномандатный избирательный округ № 16;
Артур Ахоян, одномандатный избирательный округ № 17.
Первое заседание Думы города Владивостока V созыва назначено на 22 сентября. Это будет организационное заседание, на котором будут избраны основные руководящие органы, в том числе председатель Думы, заместители председателя, председатели комитетов, после чего представительный орган сможет осуществлять свою работу и принимать все необходимые решения.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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