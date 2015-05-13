ГТРК «Владивосток» совместно с «Русфондом» продолжает помогать тяжелобольным детям Приморья. Сейчас вашей помощи ждет восьмилетний мальчик из отдаленного поселка края. Сережа страдает ДЦП, но это не мешает ему развивать творческие способности. Дать шанс маленькому приморцу на полноценную жизнь вы можете прямо сейчас, отправив на номер 5542 смс со словом «Дети».

Сережа Казук — прирожденный рассказчик, всех удивляет историями собственного сочинения. Мир фантазий скрашивает жизнь ребенка и помогает преодолевать трудности, которые выпали на его долю.

- Я вообще-то прилетел сюда с другой планеты. А на земле меня подобрала бабушка и починила уже как смогла...

В фантастических рассказах маленького героя есть грустная доля правды. Малыш, страдающий детским церебральным параличом, живет с бабушкой. Она, в основном, и занимается воспитанием и лечением внука. Когда Сережа больше всего нуждался в помощи, его мама и папа развелись. С тех пор у каждого из родителей своя жизнь.

Евгения Мишина, бабушка Сережи: «Раньше я очень сильно плакала и все время молилась. А сейчас у меня появилась надежда».

Тяжелая история болезни Сережи началась задолго до рождения. Его отец всячески способствовал тому, чтобы беременность жены прервалась. Скандалил и даже распускал руки. Возможно, поэтому Сережа родился на много раньше срока, весом полтора килограмма и больше двух месяцев находился в кувезе. А когда ослабленный малыш в 9 месяцев слег с пневмонией, бабушка решила сама выхаживать внука.

Евгения Мишина, бабушка Сережи: «Я очень рассчитываю на помощь неравнодушных людей. Сережка будит хорошо ходить, я верю и врачи верят. И сам он верит!»

Поставить Сережу на ноги оказалось не просто. Малыш долго не мог сидеть, ползать. Врачи диагностировали ДЦП и назначили лечение. Уколы, массажи и усилия бабушки не прошли даром — в четыре года Сережа все-таки сделал первые шаги.

Пока Сережа передвигается с трудом и философски рассуждает, что это, как после полета в космос, — дело поправимое! С этим полностью согласны столичные врачи и готовы принять ребенка на реабилитацию в Институт медицинских технологий.

Помочь Сереже Казук можно только всем вместе, ведь стоимость курса терапии — 200 тысяч рублей. Дать шанс маленькому приморцу на полноценную жизнь можно прямо сейчас, отправив смс со словом «Дети» на номер 5542, стоимость одного сообщения — 75 рублей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]