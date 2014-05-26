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Приморские рыбаки добыли более полумиллиона тонн водных биоресурсов

Приморские рыбаки добыли более полумиллиона тонн водных биоресурсов

Фото: Администрация ПК

Основной улов приморских рыбодобывающих предприятий составляют минтай и сельдь.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в краевом департаменте рыбного хозяйства Приморья, по состоянию на 1 сентября добыто более 570 тысяч тонн водных биоресурсов.

«Основу уловов составляет минтай – 406 тысяч тонн и сельдь 80,5 тысяч тонн», – отметили в ведомстве.

Напомним, ранее вице-губернатор Денис Бочкарев подчеркнул, что вылов предприятий Приморья в 2016 году достиг исторического максимума за последние 15 лет и составил более 830 тысяч тонн водных биоресурсов.

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский считает, что приморские рыбаки вносят серьезный вклад в продовольственную безопасность страны.

«Около 20% общероссийского вылова обеспечивает наш край, а треть всей выловленной на Дальнем Востоке рыбы приходится на Приморье», – констатировал глава региона.

Владимир Миклушевский подчеркнул, неизменно высокое качество нашей рыбной продукции знают далеко за пределами России.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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