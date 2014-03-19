Крепкие, экологичные, а главное - качественные. Компания по производству сухих строительных смесей «Tiger mix» участвует в 25-ой Международной строительной выставке. За год предприятию удалось добиться стабильного качества, а также отработать рецептуры основных видов смесей.

Среди десятков павильонов и компаний экспозиция «Tiger mix» выделяется оранжевым цветом и отличительным знаком в виде хозяина тайги. За внешним видом бренда скрывается базовая линейка строительных смесей для ремонта и возведения промышленных и гражданских объектов. Качество выпускаемой продукции высоко, а цена за счёт возможностей резидента свободного порта, которым является компания, вполне доступна. Кроме этого «Tiger mix» использует особый искусственный песок – аналог речному.

Юлия Денщикова, руководитель отдела продаж сухих строительных смесей компании «Tiger mix»: «При производстве смесей мы используем специальный песок, песок из активов дробления горной породы андезин. Благодаря этому наши смеси обладают прочностными характеристиками, это позволяет снизить содерждание химических полимерных добавок, которые обычно используются при производстве сухих смесей».

В этом году вся продукция завода прошла сертификацию. Кладочные и штукатурные смеси, а также стяжки полностью соответствуют стандартам Евразийского качества. Мощности предприятия позволяют выпускать до 10 тонн смесей в час. Производителя успели оценить не только в Приморском крае. Первые партии продукции отправлены на Камчатку и Сахалин. Сейчас в планах завода расширить линейку продукции и увеличить её морозостойкость.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]