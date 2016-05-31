Какая погода ждет приморцев на выходных?
В ближайшую ночь погоду в Приморье будет определять гребень тихоокеанского антициклона. Днем воздух прогреется до +20…+25°С, ночью основной фон температур составит +6…+14°С, в отдельных горных районах воздух выхолодится до +4…−1°С, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примгидромет.
22 сентября днем антициклон отступит на восток, атмосферное давление начнет падать. К Приморью подойдут атмосферные фронты, на западе края начнутся дожди, усилится ветер. Фон дневных температур без существенных изменений.
В предстоящие выходные дни в Приморье ожидается переменчивая погода. В субботу местами пройдут дожди, в отдельных районах возможны ливни с грозами и порывистым ветром. Температура останется высокой: ночью +6…+16 градусов, днем от +18°C на севере до 26°C на юге края.
В воскресенье погода в целом будет хорошей. Только местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью температурный фон существенно не изменится. Днем воздух прогреется до +20…+27°C.
Во Владивостоке в ближайшую ночь ожидается малооблачная погода. Днем столбик термометра поднимется до +21…+24°С, ночью опустится до +14…+16°С. В пятницу в течение дня увеличится облачность, во второй половине дня усилится юго-восточный ветер, вечером возможен небольшой дождь. Максимальная температура составит +19…+21°С.
В ночь на субботу во Владивостоке ожидается дождь, возможна гроза. Днем переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный до сильного. Температура ночью +14…+16°C, днем +21…+23°C.
В воскресенье в краевом центре переменная облачность. Ночью и днем без осадков, вечером не исключен небольшой дождь. Юго-западный умеренный ветер. Ночью +14…+16°C, +20…+22°C.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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