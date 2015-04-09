Крупнейший центр сохранения редких кошек открылся на «Земле леопарда». Этот объект стал крупнейшим и единственным на Дальнем Востоке по охране пятнистого хищника. Он располагается в Хасанском районе на окраине села Барабаш.

Пять гектаров науки и образования строили три года. Центральная усадьба нацпарка «Земля леопарда» и заповедника «Кедровая падь» - это жилые и гостиничные корпуса, музей, помещение для лекций и семинаров, штаб быстрого реагирования, на случай обнаружения браконьеров, и масштабный автопарк. Здесь и знаменитый «Бобр» — снегоболотоход. Он доставляет сотрудников нацпарка в труднодоступные места, например, для подкормки копытных — главного блюда пятнистого хищника.

Игорь Масленников, гос инспектор лесохозяйственной службы ФГБУ «Земля леопарда»: «Естественно, выручал, в прошлом году снег-то какой был! Передвигается он по снегу неплохо — это его предназначение».

Рядом госинспекторы заповедника демонстрируют свою мощь. Браконьеров на территории нацпарка ловят не регулярно, но сотрудники всегда на чеку.

Илья Куличенко, участковый госинспектор в области охраны окружающей среды ФГБУ «Земля леопарда»: «На этом стенде представлены экспонаты, которые мы берем с собой на работу. Разгрузочный жилет, он укомплектован перевязочным бинтом, фальшфейером для отпугивания диких животных, фонарик — он же электрошокер - и наручники — это для самообороны».

С этого дня все здания нового комплекса начинают свою работу. Внутри главного корпуса — большой образовательный центр. Здесь будут проводить лекции для сотрудников нацпарка и жителей Приморья.

Татьяна Барановская, директор ФГБУ «Земля леопарда»: «У нас есть великолепные планы по тому, как будут выстраиваться эти семинарские работы, будем привлекать лучших ученых, мы надеемся, что в ближайшее время к нам приедут доктора и кандидаты наук из института экологии им. Северцова из Москвы, который нам помогает в научных исследованиях».

Здесь же и уже действующий музей. Он рассказывает о флоре и фауне уникального заповедника и знакомит с его обитателями. Здесь даже можно узнать имена известных пятнистых кошек.

Екатерина Шинкаренко, корреспондент: «Главная достопримечательность музея — стена, на которой обозначены леопарды, которые были зарегистрированы в нацпарке. Лапкой они обозначены. Здесь написано имя леопарда и его хранитель. Всего таких лапок здесь 80. Но есть одна - тёмная, она окрашена в траурный цвет. Это леопард Меамур, он, к сожалению, погиб. Вообще подсчитать смертность леопардов очень сложно, зато можно оценить масштаб пятнистого гостя и жителя национального парка».

Кроме образовательного центра на территории усадьбы «Земли леопарда» расположены гостичные корпуса для туристов. Совсем недалеко от нового центра уже построены и оборудованы экологические тропы, которые всё больше привлекают местных и зарубежных туристов.

Владимир Миклушевский, губернатор Приморского края: «Экологический туризм набирает популярность в мире всё больше и больше, поэтому здесь сделана еще гостиница. Я считаю, это очень хороший комплекс, современный и, самое главное, сделанный правильно».

За время существования национального парка «Земля леопарда» сотрудники проделали огромную работу. Численность самой редкой крупной кошки на планете увеличилась вдвое. А теперь в Хасанском районе созданы все условия, чтобы сделать эту работу еще более продуктивной.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]