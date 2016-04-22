Написанный детьми сборник сказок презентуют в Приморье ко Дню тигра

В рамках празднования ежегодного Дня тигра в Приморье презентуют написанную детьми книгу «Полоска к полоске».

Как рассказали «Вестям: Приморье» в департаменте культуры, книга «Полоска к полоске» – это уникальный сборник, который состоит из 10 детских сказок. Произведения в этой книжке написаны самими детьми для своих сверстников.

«Мероприятие пройдет в центре города – в молодежной библиотеке “БУК”. На презентации сборника всех маленьких читателей ждет бесплатный экземпляр новой книги», – отметили они.

Всех желающих посетить презентацию детской книги ждут в пятницу, в 16.00 в библиотеке «БУК» по адресу Светланская, 55.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]