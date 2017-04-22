В Приморье 95% ввезённых автомобилей получили ПТС

По данным Дальневосточного таможенного управления в ДФО более 95% ввезённых после 1 января автомобилей получили паспорта транспортных средств (ПТС). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Большая часть автомобилей ввозится через Владивостокскую и Находкинскую таможни в Приморском крае. Всего за период с 1 января по 15 сентября в макрорегион ввезено 29 456 транспортных средств и после установки на них аппаратуры вызова экстренных оперативных служб (АВЭОС) были выданы ПТС. Неоформленными остаются 1 535 автомобилей, владельцы которых должны установить на них комплекты оборудования «ЭРА-ГЛОНАСС».

По данным АО «ГЛОНАСС», в настоящее время дефицита устройств на Дальнем Востоке нет.

«На складе агента АО «ГЛОНАСС» – компании ООО “Волтон Менеджмент Рус” во Владивостоке – находится достаточное количество комплектов аппаратуры вызова экстренных оперативных служб (АВЭОС). Очереди на получение оборудования нет», –говорится на официальном сайте компании.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]