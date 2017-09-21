ДТП с участием большегруза парализовало автодвижение на Светланской во Владивостоке

На ул. Светланской во Владивостоке, где идет ремонт дороги, в районе погрануправления, произошло ДТП.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на dps_control, водитель большегруза задел несколько авто. В сторону Луговой стоит пробка. Некоторые находчивые автомобилисты преодолевают пробку по ремонтируемой части дороги.

Публикация от 🚨ДПС-Контроль. [Приморье] 18+ (@dps_control) Сен 21 2017 в 12:03 PDT

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]