Новую скоростную трассу Владивосток–Находка построят на четверть до конца года

Продолжается строительство современной трассы Владивосток–Находка–Порт Восточный, по которой проехать по одному из самых популярных маршрутов можно будет с разрешенной скоростью 110 километров в час. До конца года масштабный проект будет реализован уже на 25%. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

По словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморья Александра Шворы, стоимость всего строительства составляет 20,6 миллиардов рублей. К настоящему времени около 10% этой суммы уже освоено.

«В настоящее время выполнение составляет 1,8 миллиарда рублей. Проводятся подготовительные работы, устройство земляного полотна и искусственных сооружений. До конца этого года техническая готовность объекта составит уже 25%», – подчеркнул он.

Отметим, всего на втором этапе строительства трассы Владивосток–Находка–Порт Восточный, от Артема до Царевки, предусмотрены три транспортных развязки, 16 мостов, 12 путепроводов и одна эстакада.

Выполненная по современной технологии, с цементобетонным покрытием, дорога увеличит скорость движения по ней автотранспорта до 110 километров в час, за счет чего заметно сократится время пребывания в пути, а также допустимые нагрузки – 11,5 тонн на ось – также немаловажный фактор для грузоперевозчиков. Срок эксплуатации такой дороги до капитального ремонта составляет 25 лет. Еще один значимый момент – новая дорога пройдет в обход нескольких населенных пунктов, что снизит транспортную нагрузку в них, повысит безопасность пешеходов, а также положительным образом скажется на экологической ситуации на территориях.

Наблюдать за ходом строительства работ жители и гости Приморья могут сейчас в районе Царевки, где выполняется транспортная развязка – пересечение будущей дороги с действующей. Для этих целей на данном участке был сделан временный объезд в асфальтобетоне.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]