Полиция и народная дружина уничтожили более полутора гектаров маньчжурской конопли в Пожарском районе

В рамках второго этапа оперативно-профилактической операции «Мак-2017» сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по Пожарскому району обнаружено и уничтожено свыше 10 тысяч кустов дикорастущей маньчжурской конопли. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Полицейские, совместно с членами добровольной народной дружины и представителями органов исполнительной власти Пожарского района проводят профилактические рейдовые мероприятия. Так, путем сожжения ликвидирован очаг произрастания дикорастущей конопли общей площадью более полутора гектаров.

Профилактические мероприятия, направленные на предупреждение преступлений против здоровья населения и общественной нравственности, продолжаются.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]