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Эрмитаж-центр во Владивостоке на два года закрывается на ремонт

Эрмитаж-центр во Владивостоке на два года закрывается на ремонт

Фото: Администрация Приморского края

Эрмитаж-центр во Владивостоке, который был открыт в сентябре прошлого года, в октябре закрывается на ремонт. Завершить проект предполагается в 2019 году. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС, ремонтные работы в здании Эрмитаж-центра начинают в октябре, сразу
после завершения "Дней Эрмитажа". С 25 сентября по 1 октября в здании еще будет работать выставка художественной фотографии "Изящная классика",
после чего начнут работу строители. На все время ремонта выставки в здании проводиться не будут.

28 сентября 2016 года губернатор Приморского края Владимир Миклушевский и генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский официально объявили об открытии филиала музея во Владивостоке. Между тем, центр так и не начал полноценно функционировать, поскольку выделенное историческое здание требовало ремонта и реставрации.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации края, уже определена подрядная организация, которая займется работами. Ею стала ФГУП "Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе" Управления делами президента РФ. "Объект очень сложный. К сожалению, здесь сохранились не все аутентичные детали интерьера. Сейчас наши инженеры решают, как при проведении ремонта сохранить лепнину, оставшуюся старинную плитку и
кованые решетки", - приводит пресс-служба слова представителя дирекции по строительству Елены Долотовой.

Предполагается, что работы будут проводиться в два этапа. На первом этапе предусмотрено восстановление основных конструктивных элементов здания. Только после этого начнется художественная реставрация. Под размещение центра "Эрмитаж-Владивосток" было выделено одно из красивейших зданий приморской столицы. Оно построено в 1903 году по проекту известного владивостокского архитектора В. А. Плансона в стиле романтический модерн.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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