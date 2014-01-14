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Победителей конкурса "Экологическая мода" объявят на детском празднике "День рождения тигрят"

Победителей конкурса

Фото: Администрация г. Владивостока

21 сентября в центре детского-юношеского творчества им. Боневура во Владивостоке прошел конкурс «Экологическая мода» среди школьников.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока, в рамках Дня тигра конкурс экомоды проходит уже третий год. Так как это экологический праздник, то его участники призывают бережно относиться к природе и используют для изготовления коллекций вторсырье. В этом году на конкурсе было представлено 27 коллекций.

Школьники представили на суд жюри модные платья и шляпы из повседневных бытовых вещей: газет и журналов, старых джинсов и ткани, пробок, упаковки от напитков и конфет, старых пластинок, мусорных пакетов, питьевых трубочек, этикеток от одежды и многого другого. Конкурс проходил в трех возрастных номинациях: среди детей в возрасте от 6 до 8 лет, от 9 до 12 лет и от 13 до 16 лет.

Победители во всех номинациях будут объявлены 23 сентября на детском празднике «День рождения тигрят».

Горожане также смогут принять участие в карнавальном шествии 24 сентября. придя в костюмах, стилизованных под экомоду.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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