Ветераны Владивостока отправляются в Суйфэньхэ и Дуннин с дружественным визитом

27 сентября ветераны Великой Отечественной войны, локальных войн и военных конфликтов приморской столицы посетят Суйфэньхэ и Дуннин.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации города Владивостока, в Китае делегация ветеранов из приморской столицы пробудет с 27 по 29 сентября. Ветераны посетят памятник советским воинам и монумент в честь разведчицы Галины в Суйфэньхэ, ряд других мест, где почтут память погибших героев и возложат цветы. Памятные мероприятия посвящены окончанию Второй мировой войны.

В состав делегации вошли ветеран Великой Отечественной войны Гарольд Кузнецов, участник боевых действий в Афганистане Олег Михайлов, ветеран боевых действий Николай Пинчук, председатель общественной организации ветеранов-танкистов «Бастион» Сергей Татаркин, председатель Приморской краевой общественной организации «Контингент» Алексей Сузанский и другие.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]