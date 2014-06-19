Ветераны Владивостока отправляются в Суйфэньхэ и Дуннин с дружественным визитом
27 сентября ветераны Великой Отечественной войны, локальных войн и военных конфликтов приморской столицы посетят Суйфэньхэ и Дуннин.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации города Владивостока, в Китае делегация ветеранов из приморской столицы пробудет с 27 по 29 сентября. Ветераны посетят памятник советским воинам и монумент в честь разведчицы Галины в Суйфэньхэ, ряд других мест, где почтут память погибших героев и возложат цветы. Памятные мероприятия посвящены окончанию Второй мировой войны.
В состав делегации вошли ветеран Великой Отечественной войны Гарольд Кузнецов, участник боевых действий в Афганистане Олег Михайлов, ветеран боевых действий Николай Пинчук, председатель общественной организации ветеранов-танкистов «Бастион» Сергей Татаркин, председатель Приморской краевой общественной организации «Контингент» Алексей Сузанский и другие.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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