Владивосток отмечает День тигра (программа)

В воскресенье, 24 сентября, во Владивостоке пройдет яркий городской праздник «День тигра», который станет 18-м по счету. Жителей и гостей города ждет насыщенная культурная программа, в том числе карнавальное шествие и работа на центральной площади множества локальных площадок.

Как сообщили в администрации Владивостока, в этом году на праздновании Дня тигра жителей и гостей города ждет насыщенная культурная программа.

23 сентября

С 9 часовв краевой столице стартует международный марафон «Мосты Владивостока». Традиционно марафон открывает празднование ежегодного Дня тигра. Участники преодолеют дистанции в 5, 21, 42, а также 1 километр по острову Русский, мостам Русский и Золотой с финишем на центральной площади города.

С 11 часов в амфитеатре Спортивной гавани состоится детский праздник «День рождения тигрят». На мероприятии состоится церемония награждения победителей конкурса чтецов среди воспитанников детских садов «Береги природу», конкурса рисунков среди школьников «Хозяин Уссурийской тайги», а также конкурса изделий из бросового материала «Эко-мода».

В 19 часов на Приморской сцене Мариинского театра начнется праздничный концерт. Зрителям покажут балет «Кармен-сюита» и фильм-расследование «Тигры и люди».

24 сентября

Карнавальное шествие колонн от Дворца детского творчества (Океанский проспект, 43) по Океанскому проспекту до центральной площади Владивостока:

- с 10:00 – регистрация колонн-участниц возле Дворца детского творчества (Океанский проспект, 43);

– с 11:00 – построение колонн;

– с 12:00 – начало шествие от Дворца детского творчества по Океанскому проспекту до площади Борцов Революции.

В 10 часов на центральной площади Владивостока начнется презентация природоохранных организаций города.

В 10 часов начнется работа локальных площадок на центральной площади города (аквагрим, лаундж зона, арт-зона, площадки с конкурсами).

С 10 часов на площадке возле краевой администрации будет работать фудкорт и развернется торговля сувенирной продукцией.

В 12 часов Владивосток вновь присоединится к международному проекту «Фотосушка», который станет одной из локальных площадок на центральной площади.

С 13 часовна главной сцене праздника пройдет передача техники природоохранным мероприятиям, вручение благодарностей центра «Амурский тигр», награждение победителей шествия.

В 14 часов на площади начинает свою работу площадка «Спиннер-фест» – соревнования по скоростному кручению спиннеров.

В 14 часов на центральной площади города начнется танцевальный флешмоб.

На 18 часов запланирован вечерний музыкальный концерт групп «Листья травы», Starcardigan, БИ-2.



Напомним, День тигра - это уникальный экологический праздник, который стал визитной карточкой приморской столицы. Он появился во Владивостоке, перешагнул границы города и края, стал общероссийским и международным. С каждым годом число участников карнавального «тигриного» шествия растет. Жители других регионов страны и иностранцы приезжают во Владивосток, чтобы принять участие в этом ярком событии.

Как отмечают в центре «Амурский тигр», впервые в истории праздника будет организована прямая трансляция шествия в Интернете в формате 360 градусов. Благодаря ей зрители смогут рассмотреть каждую точку яркого карнавала, наблюдать за эмоциями его участников и выбирать угол обзора. Трансляция будет доступна на канале центра «Амурский тигр» в YouTube, а также на официальном сайте организации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]