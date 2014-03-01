Первенство Дальнего Востока по дзюдо состоится во Владивостоке

В предстоящие выходные, 23 и 24 сентября, во Владивостоке состоится первенство Дальневосточного федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет и юниоров и юниорок до 21 года. Соревнования пройдут в спорткомплексе «Молодежный» (пр-т 100-летия Владивостока, 7-б). Вход для зрителей свободный.

В турнире примут участие сильнейшие дзюдоисты из восьми регионов округа – Приморского, Хабаровского, Камчатского краев, Сахалинской, Магаданской, Амурской, Еврейской автономной областей, республики Саха (Якутия). Спортсмены будут бороться за путевки на первенство России.

23 сентября на татами выйдут юноши и девушки до 18 лет. В 10:00 состоится торжественное открытие, затем предварительные, полуфинальные и финальные схватки. В завершение соревновательного дня состоится награждение победителей и призеров.

В воскресенье, 24 сентября, турнир продолжится поединками юниоров и юниорок до 21 года по программе предыдущего дня, открытие в 10:00.

Из числа призеров будет сформирована сборная Дальневосточного федерального округа, которая будет защищать честь региона на российских и международных аренах.

Источник: Администрация г.Владивостока