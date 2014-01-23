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Вчера, 14:56
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Приморье и Самара намерены сотрудничать в области клеточных технологий

Приморье и Самара намерены сотрудничать в области клеточных технологий

Приморский клинический центр специализированных видов медицинской помощи и Самарский государственный областной Центр репродуктивной медицины подписали соглашение о сотрудничестве в области клеточных технологий.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, стороны намерены развивать сотрудничество в области применения клеточных препаратов, в том числе для лечения детей с ДЦП.

«Самарский банк пуповинной крови первым из российских банков вошел в международный регистр. Сегодня там хранится 1200 частных и шесть тысяч публичных образцов пуповинной крови. Кроме того, Самарский банк одним из первых начал работать в этом направлении, есть методика, и они имеют право предоставлять клеточные образцы», – сообщила заведующая Центром клеточных технологий ККЦ СВМП Нина Горбатюк.

Первую группу пациентов, которым предстоит пройти лечение с применением современнейших методик, планируют отобрать уже в этом году.

«Сегодня пуповинную кровь активно применяют для лечения целого ряда тяжелых онкогематологических и иммунных заболеваний детей и взрослых. Это лимфобластные и миелобластные лейкозы, апластическая анемия, лимфомы, комбинированные иммунодефициты и другие заболевания. Также в настоящее время ведется большое количество клинических испытаний клеток пуповинной крови в терапии нейродегенеративных, эндокринных и многих других заболеваний», – отмечает специалист.

Эксперты уверены, что уже в ближайшем будущем стволовые клетки пуповинной крови смогут более активно применяться в самых различных областях современной медицины.

«У нас налажено взаимодействие с Тихоокеанским государственным медицинским университетом, и планируется подписание договора о сотрудничестве с ДВФУ, где тоже есть клинические лаборатории. Это позволит нам более глубже оценивать, с точки зрения науки, те результаты, которые мы будем получать», – добавила Нина Горбатюк.

Кроме того, специалисты Приморского Центра клеточных технологий ККЦ СВМП намерены взаимодействовать с самарскими коллегами для создания публичного банка образцов пуповинной крови на Дальнем Востоке.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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