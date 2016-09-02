Анонс на 23 сентября

23 сентября ярмарка на центральной площади Владивостока работать не будет в связи с подготовкой и проведением ряда мероприятий. 23 сентября в 18.00 на центральной площади состоится репетиция танцевального флешмоба, который пройдёт 24 сентября в рамках празднования День тигра. 23 сентября для юных горожан на набережной Спортивной гавани около памятника тигрятам пройдет детский праздник «День рождения тигрят». Также на территории набережной будут работать различные локальные площадки, состоится концерт творческих коллективов. 23 сентября во Владивостоке в амфитеатре Спортивной гавани на детском празднике «День рождения тигрят» (с 11.00 до 13.00) будут объявлены победители конкурс «Экологическая мода» среди школьников.

23 сентября во Владивостоке пройдет международный марафон «Мосты Владивостока», приуроченный к городскому экологическому празднику День тигра. В целях обеспечения безопасности участников и болельщиков этого крупного спортивного мероприятия в этот день будут временно ограничены движение и парковка транспортных средств на ряде автомобильных дорог Владивостока.

23 сентября во Владивостоке в 13.00 в выставочных залах муниципального центра современного искусства «Артэтаж» (Океанский проспект, 9) представят сразу два проекта. Это работы Дарьи Кротовой (Москва) и Константина Бессмертного (Макао).

23 сентября во Владивостоке в 18.00 в КГБУЗ «Владивостокская поликлиника №9», конференц-зал (ул. Адмирала Горшкова, д.3) состоится панельная дискуссия представителей медицинского и пациентского сообществ: «Анкилозирующий спондилит – победа ради пациентов. Эксперты раскрывают секреты» и информационно-образовательная Школа для пациентов с болезнью Бехтерева.

23 сентября Ботанический сад Владивостока бесплатно посетят дети с ограниченными возможностями в рамках реализации социального проекта «Хрустальный мир».

23 сентября в 12.00 во владивостокском городском Дворце детского творчества (Океанский проспект, 43) состоится торжественное открытие творческого сезона.

23 сентября Приморский театр молодежи начинает новый 71 театральный сезон.

23 сентября во Владивосток прибывает автопробег автомобилей УРАЛ NEXT «Якутск—Хабаровск». Стоянка автопробега будет с 10.00 до 18.00 на центральной площади.

23 сентября в поселке Лозовом (Партизанский городской округ) в 11.00 состоится закрытие гребного сезона. На озере Теплом пройдут открытые краевые соревнования по гребле на лодках «дракон».

23 и 24 сентября во Владивостоке состоится Первенство ДВФО по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет и юниоров и юниорок до 21 года. Соревнования пройдут в спорткомплексе «Молодежный» (пр-т 100-летия Владивостока, 7б). 23 сентября на татами выйдут юноши и девушки до 18 лет. В 10.00 состоится торжественное открытие, затем предварительные, полуфинальные и финальные схватки. В завершение соревновательного дня состоится награждение победителей и призеров. 24 сентября турнир продолжится поединками юниоров и юниорок до 21 года по программе предыдущего дня, открытие в 10 00. Вход для зрителей свободный.

23 сентября во Владивостоке с 10.00 до 14.00 жителей и гостей Владивостока приглашают на бесплатное занятие йогой. Участниками мероприятия могут стать как взрослые, так и дети. Занятия пройдут на верхней террасе центра современного искусства «Заря» (пр-т 100-летия Владивостока, 155, цех № 5). Здесь же для юных владивостокцев будут работать творческие мастерские.

23 сентября г. Владивосток, картодром «Змеинка» (ул. Босфора, 3). Третий этап открытого чемпионата г. Владивостока по шоссейно-кольцевым мотогонкам.

23 сентября о. Русский, кампус ДВФУ. Кубок г. Владивостока по триатлону, дисциплина дуатлон.

23 сентября г. Владивосток, стрелковая площадка в районе бухты Лазурная. Чемпионат г. Владивостока «Золотая осень» по стендовой стрельбе, дисциплины Т-4, С-4, ДТ-2.

23 сентября г. Владивосток, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). БК «Спартак-Приморье» Владивосток – БК «Зенит-Фарм» (Санкт-Петербург). Суперлига - Первый дивизион по баскетболу среди мужских команд, сезон 2017/18. Начало в 19.00.

23 сентября с. Черниговка, Кононенковское водохранилище. Рыболовный спорт. Открытый Чемпионат Приморского края по донной ловле (фидер).

23 сентября г. Череповец. ХК «Северсталь» Череповец – ХК «Адмирал» Владивосток. Континентальная хоккейная лига, сезон 2017/18.

23-24 сентября г. Владивосток, акватория Амурского залива (яхт-клуб «Семь футов», ул. Лейтенанта Шмидта, 17). Первенство г. Владивостока по парусному спорту «Кубок юнг «Осенний лист».

23-24 сентября г. Владивосток, с/к «Молодежный» (пр-т 100-летия Владивостока, 7б). Чемпионат ДВФО по дзюдо среди спортсменов до 21 года. Начало в 09.00.

23-24 сентября г. Владивосток, Краевой дом физкультуры (Партизанский пр-т, 2). Открытое Первенство Приморского края по фехтованию среди юношей и девушек 2001 г.р. и моложе (шпага, рапира). Начало 23 сентября в 10.00.

23-24 сентября г. Владивосток, Уссурийский залив, мыс Кунгасный. 3-ий этап открытого Чемпионата Приморского края по виндсерфингу в дисциплине «Слалом».

23-24 сентября п. Кавалерово, п. Горнореченск (ост. авт. «Госпитальный ключ»). Финал открытого Кубка Приморского края по мотокроссу-2017.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]