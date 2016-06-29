Программа "Соседи по планете": медведи
В Хасанском районе обитают бурые и гималайские медведи. В этом выпуске программы - о косолапых соседях приморцев. Интервью со старшим координатором отдела по редким видам Амурского филиала WWF России Алексеем Костырей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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