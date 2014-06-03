Приморские гребцы на «драконах» закроют сезон в Лозовом
В субботу, 23 сентября, в поселке Лозовом (Партизанский городской округ) состоится закрытие гребного сезона. На озере Теплом пройдут открытые краевые соревнования по гребле на лодках «дракон».
Награды будут разыграны в десятиместных «драконах» среди юношеских, женских, мужских и смешанных команд на дистанции 200 м. Отдельным зачетом пройдут заезды среди гребцов 40+. Для самых выносливых состоится гонка среди смешанных команд на дистанции 2000 м. Открытие соревнований в 11.00.
Соревнованиями в Лозовом приморские гребцы закроют сезон официальных краевых стартов. В следующий раз они встретятся на акватории озера Теплого в мае будущего года.
В гонках на «драконах» примут участие команды школьников, студентов, трудовых коллективов из Владивостока, Находки, Партизанска. Соревнования традиционно собирают несколько сотен участников и большое количество зрителей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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