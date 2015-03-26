Ледокол «Капитан Хлебников» оповестит приморцев о ЧС
Комплексная техническая проверка системы оповещения в Приморском крае пройдет в четверг, 28 сентября, с 11.00 до 12.00.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, подачей предупредительного сигнала «Внимание всем» будет производиться с включением сирен, акустических установок и уличных громкоговорителей.
«Услышав его, необходимо включить телевизор и радиоприемник для прослушивания экстренного сообщения. Сообщения о ЧС и о том, как действовать в этом случае населению передаются по телевизионным каналам “Россия 1”, “Общественное телевидение Приморья”, по каналам кабельного телевидения компании “Подряд” и каналам радиовещания радиостанций “Радио России” и «Маяк», – отметили специалисты.
Также во Владивостоке при подаче звукового сигнала будут дополнительно задействованы ледокол «Капитан Хлебников» и терминальные комплексы МЧС.
Что необходимо делать по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ»?
– по окончании звукового сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» по каналам телевидения и по радио будет передаваться речевая информация о сложившейся обстановке и порядке действия населения;
– всем взрослым необходимо усвоить самим и разъяснить детям, что звук сирен – это сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ». Услышав его, не надо пугаться, дождитесь разъяснения его причины;
– полностью прослушав и поняв речевую информацию, необходимо выполнить все рекомендации. Если Вы не полностью прослушали речевую информацию, то не спешите выключить радио или телевизор, информация будет повторена еще раз. Помните, что в первую очередь необходимо взять документы, деньги и по возможности запас еды и питьевой воды на сутки, запакованный в водонепроницаемую упаковку или пакет;
– если Вы находитесь на работе, на территории предприятия или в цеху и услышите сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», прервите рабочий процесс, завершите телефонный разговор или совещание, находясь же в шумном цеху, остановите станок, заглушите машину, а если невозможно это сделать, то подойдите к ближайшему громкоговорителю на предприятии;
– если Вы находитесь на улице города или населенного пункта и услышали сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», то подойдите к ближайшему уличному громкоговорителю и по окончании звукового сигнала сирен прослушайте информацию, выполните все рекомендации;
– в местах, где из-за удаленности не слышно звука сирен и нет громкоговорителей центрального радиовещания, сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» и речевую информацию будут передавать специальные автомобили, оснащенные системой громкоговорящей связи.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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