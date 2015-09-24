Анонс на 24 сентября

24 сентября во Владивостоке пройдет празднование Дня тигра. Оно стартует с карнавального шествия по маршруту: «Центр детского творчества» (Океанский проспект, 43), далее по Океанскому проспекту до площади Борцов революции, приглашаются все желающие. После шествия горожан ожидает презентация природоохранных организаций Владивостока, работа локальных площадок. Завершится масштабное мероприятие музыкальным концертом, хедлайнером которого станет популярная российская группа «Би-2».

24 сентября во Владивостоке на центральной площади вновь пройдет проект «Фотосушка».

24 сентября на нескольких площадках в Приморье начнется фестиваль тайги Taigafest синхронно с главным экологическим праздником Приморья — Днём Тигра, и завершится фестиваль 1 октября большим праздником в Арт-парке «Штыковские пруды».

24 сентября во Владивостоке в 12.00 на Спортивной набережной начнется Сорочинская ярмарка. Гостей праздника ждет интересная концертная программа, разнообразные мастер-классы, которые будут интересны детям и взрослым, а также украинская национальная кухня.

24 сентября во Владивостоке в 10.00 продолжается турнир по дзюдо в спорткомплексе «Молодежный» (пр-т 100-летия Владивостока, 7б). Вход для зрителей свободный.

24 сентября во Владивостоке с 11.15 на территории конно-спортивного клуба «Rosso» (ул. Луговая, 34, стр. 1, парк «Минный городок») пройдет первенство города по конному спорту в дисциплинах конкур и выездка.

24 сентября г. Владивосток, картодром «Змеинка» (ул. Босфора, 3). Шестой этап любительских соревнований по автогонкам «Змеинка Тайм Атак».

24 сентября г. Владивосток, стадион «Динамо». ФК «Луч-Энергия» Владивосток – ФК «Факел» Воронеж. 15 тур ФОНБЕТ-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона 2017-18 гг.

24-25 сентября г. Дальнегорск (ост. авт. «Хлебозавод»). Открытый Чемпионат и Первенство Приморского края по мотокроссу.

24 сентября — Международный день глухих.

24 сентября — День машиностроителя.

24 сентября — Международный день караванщика.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]