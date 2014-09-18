Приморцев приглашают принять участие в танцевальном флешмобе на Дне тигра

Генеральная репетиция флешмоба, приуроченного ко Дню тигра, пройдет в субботу, 23 сентября, в Приморье. Участников соберут на центральной площади в 18.00.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, принять участие в танцевальном флешмобе ко Дню тигра смогут все желающие. Генеральная репетиция пройдет на центральной площади Владивостока, с 18.00 до 20.00. Участники мероприятия будут разучивать движения и отрабатывать слаженность в работе.

Танцевальный флешмоб жители и гости города смогут увидеть 24 сентября на Центральной площади, на праздновании ежегодно праздника День Тигра.

Отметим, жителей и гостей Приморья ждут насыщенные выходные. Так, в субботу состоится марафон «Мосты Владивостока», который объединит более двух тысяч участников из 17 стран мира.

Также, все желающие смогут посетить открытие нового творческого сезона Дворца детского творчества. Гостей мероприятия ждет обширная программа, а также возможность записаться в различные развивающие детские студии.

Вкусная еда, живая музыка и самые интересные творческие проекты Приморья представят жителям и гостям края на аллее уличной еды на Спортивной набережной, пляж Юбилейный, начало в 12.00. Все желающие смогут приобрести для себя и своих близких подарки ручной работы, украшения, одежду местных дизайнеров и многое другое.

В этот же день начнется празднование ежегодного Дня Тигра. 23 сентября в 12.00 в Уссурийске состоится открытие памятника сотрудникам Госохотнадзора. Вечером, в 19.00, на Приморской сцене Мариинского театра пройдет праздничный концерт. Зрителям покажут балет «Кармен-сюита» и фильм-расследование «Тигры и люди».

В воскресенье, 24 сентября, в 12.00, кульминацией всего праздника станет шествие по Океанскому проспекту Владивостока. После шествия на площади будут работать интерактивные площадки, где можно будет узнать о главном герое праздника и деятельности природоохранных организаций по его сохранению. Детям не дадут заскучать многочисленные конкурсы, мастер-классы и квесты. В вечерней программе с 20.00 до 22.00 на центральной площади города выступят группы STARCARDIGAN и «Листья Травы». Хэдлайнер праздника – группа «Би-2».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]