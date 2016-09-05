Анонс на 25 сентября

25 сентября во Владивостоке возобновится схема движения автобусного маршрута № 95 «Снеговая падь – Тухачевского – Суханова».

25 сентября во Владивостоке в 17.00 в Приморском краевом театре молодежи пройдет премьера спектакля детской инклюзивной театральной студии «Во имя добра» «Путешествие по грёзам» по мотивам произведения Антуана де Сент Экзюпери «Маленький принц».

С 25 сентября по 1 октября во Владивостоке в Приморской государственной картинной галерее пройдут Дни Эрмитажа. В преддверии открытия Центра-спутника «Эрмитаж-Владивосток» по инициативе директора музея Михаила Пиотровского подготовлена обширная программа. Вход на все мероприятия – свободный. Главное здание галереи (ул. Алеутская, 12) работает с 10.30 до 20.00. Центр «Эрмитаж-Владивосток» (ул. Светланская, 38/40) с 11.00 до 19.00.

25 сентября г. Нижний Новгород. ХК «Торпедо» Н. Новгород – ХК «Адмирал» Владивосток. Континентальная хоккейная лига, сезон 2017/18.

25 сентября г. Иркутск. ВК «Приморочка» (Приморский край) – ВК «Олимп» (Новосибирская область). Кубок Сибири и Дальнего Востока по волейболу 2017 года среди женских команд памяти Ольги Ивановой.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]