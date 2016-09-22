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В День тигра во Владивостоке состоится конкурс фотографий «Мой дом - моя крепость»

В День тигра во Владивостоке состоится конкурс фотографий «Мой дом - моя крепость»

Фото: Администрация г. Владивостока

В воскресенье, 24 сентября, на центральной площади Владивостока одной из локальных площадок Дня тигра станет уже известный проект «Фотосушка». В рамках проекта организаторы проведут конкурс на лучшую фотографию в номинации «Мой дом – моя крепость».

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока, конкурс посвящен Владивостоку. Все желающие могут принести любые фотографии городского пейзажа, архитектуры, людей и другие работы, которые бы отражали владивостокскую тематику. Работы будут размещены на отдельной веревке, а победителя выберут голосованием среди посетителей выставки.

Победители конкурса получат призы от известной сети «Кафема». Кроме того, для тех, кто принимает участие в «Фотосушке», фотоцентр «Сервис Плюс» (ул. Алеутская, 45А, вход напротив «Сбербанка») бесплатно распечатает фотографию. Для этого необходимо сообщить оператору промокод «фотосушка».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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