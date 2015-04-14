Сорочинская ярмарка пройдет во Владивостоке
В воскресенье, 24 сентября, во Владивостоке пройдёт Сорочинская ярмарка. Гостей праздника ждёт интересная концертная программа, разнообразные мастер-классы, которые будут интересны детям и взрослым, а также украинская национальная кухня. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Праздник начнется в 12.00 на Спортивной набережной. Гостей приглашают посетить выставку декоративно-прикладного творчества, мастер-классы и творческие лаборатории. Посетители выставки смогут познакомиться с традициями и обычаями, передающими богатство и красоту национальной одежды, украинской кухни и песенную и хореографическую культуру украинских переселенцев Приморья.
Мастера декоративно-прикладного творчества поделятся секретами народных ремесел, научат разнообразным техникам вышивки, работе с бисером, цветной бумагой и другими материалами, позволяющими развивать фантазию, создавать красивые сувениры, изящные и полезные вещи.
Празднование и мастер-классы будут проходить на площадке возле большого фонтана, а на верхней площадке амфитеатра развернется украинская национальная кухня.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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