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Вчера, 16:09
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Житель Приморья отправил наркотические вещества почтой через госграницу

Житель Приморья отправил наркотические вещества почтой через госграницу

Фото: пресс-служба Находкинской таможни

Сотрудники Находкинской таможни в отделении почтовой связи города Фокино задержали международное почтовое отправление, в котором находились 750 таблеток и 17 ампул. Экспертиза установила, что изъятые препараты относятся к сильнодействующим веществам, запрещённым к перемещению через Государственную границу РФ.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Находкинской таможни, получателем почтового отправления оказался 20-летний житель Фокино. Гражданин дал признательные показания, сообщив, что приобрел препараты для личного пользования, зная о запрете их ввоза.

С начала года Находкинская таможня возбудила 6 уголовных дела по фактам перемещения через границу сильнодействующих и наркотических веществ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 226.1 УК РФ, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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