«Школа молодого лидера» проходит в Приморье

Почти 50 приморцев со всего края собрались для участия в «Школе молодого лидера» во Владивостоке. Впервые мероприятие проходит в рамках постоянно действующего семинара «Приморье: народы, религии, общество» при поддержке Ассамблеи народов края и Администрации Приморья. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

«Учащиеся – это молодые преподаватели, студенты и школьники. Представители общественных национальных объединений в возрасте от 16 до 28 лет. Здесь собрались представители различных национальностей, которые заинтересованы в сохранении стабильной межнациональной обстановке на территории края. На протяжении трех дней эксперты в этой области расскажут участникам о стратегии государственной национальной политики, миграционных процессах, особенностях конфессиональных отношений. Кроме того, запланирована встреча с лидерами национальных объединений края», – сообщили представители ведомства, добавив, что мероприятие проводится за счет краевой субсидии.

Председатель Ассамблеи народов Приморья Галина Алексеева отметила, что главная цель мероприятия продемонстрировать, что все 158 народов, проживающих в Приморье – едины.

«Семинары объединили участников различных национальностей: русских, армян, азербайджанцев, удэгейцев – даже здесь виден колорит нашего региона. Мы хотим, чтобы молодое поколение гордилось этой особенностью Приморья», – рассказала она.

Среди экспертов «школы» – профессоры и преподаватели вузов, представители УМВД, руководители некоммерческих и общественных организаций. Помимо лекционной части для ребят подготовлена и развлекательная: «Хоровод дружбы», интеллектуальные этнографические игры, а также конкурс-презентация «Народы России». Обучение продлится до 23 сентября, и в заключительный день ребята проверят полученные знания на дебатах на тему: «Реализации государственной национальной политики в Российской Федерации».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]