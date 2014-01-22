Интересную находку обнаружила жительница Уссурийска, вернувшись домой из магазина

Сюрприз ждал жительницу Уссурийска, купившую булку хлеба в одном из местных магазинов. В хлебобулочном изделии оказалась запечатанной металлическая клепка. Фото булки с сюрпризом женщина выложила в социальные сети.

Фото с паблика Марка Чернослива.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]