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Вчера, 16:39
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Стало известно, когда в Приморье пройдет первый снег

Стало известно, когда в Приморье пройдет первый снег

Фото: Newpix.ru

На следующей неделе погода в Приморье будет отличаться большим разнообразием. В понедельник над Приморским краем будут смещаться фронтальные разделы, ночью местами пройдут дожди, днём прояснит и дожди прекратятся. Температурный фон ночью составит +4…+15 °С, днём +15…+25 °С.

Во второй рабочий день в поле повышенного атмосферного давления обойдётся без осадков, ночью будет холоднее, а днём теплее на 2–5 градусов.

В середине недели характер погоды изменится, Приморье вновь окажется в зоне фронтальных разделов, местами пройдут дожди. Ночью потеплеет, днём за фронтом придёт холодная воздушная масса, и температурный фон не поднимется выше +13…+22 °С.

До конца недели сохранится неустойчивая, временами с осадками погода. Продолжится понижение температурного фона, на северо-востоке края осадки возможны в виде дождя с мокрым снегом, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

Во Владивостоке в первую половину предстоящей недели осадков не ожидается.

В ночь на среду возможен небольшой дождь, в дальнейшем до конца рабочей недели преимущественно без осадков. Температурный фон ночью +13…+16 °С, днём +19…+23 °С. С середины недели температура воздуха понизится на 2-4 градуса.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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