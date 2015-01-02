Владивостокцев приглашают на бесплатное занятие йогой
23 сентября с 10 до 14 часов жителей и гостей Владивостока приглашают на бесплатное занятие йогой. Четыре занятия, каждое из которых длится один час, организовали руководители проекта «Йога. Утро. Владивосток». Участниками мероприятия могут стать как взрослые, так и дети. Занятия пройдут на верхней террасе центра современного искусства «Заря» (пр-т 100-летия Владивостока, 155, цех № 5). Здесь же для юных владивостокцев будут работать творческие мастерские.
Занятия пройдут в формате open-air. На мероприятие можно смело приходить всей семьёй. В программе – практика йоги с лучшим преподавательским составом Владивостока, а также творческие и развивающие мастер-классы для детей. Самые маленькие посетители смогут поучаствовать в мастер-классах по оригами, аэродизайну, декупажу на магнитах, мехенди, играм на английском языке.
Источник: Администрация г.Владивостока
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