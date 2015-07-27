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Вчера, 16:50
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Когда во Владивостоке зафиксированы самая длинная и самая долгая автопробки?

Когда во Владивостоке зафиксированы самая длинная и самая долгая автопробки?

Фото: Vladivostok - LiveJournal

На текущей рабочей неделе максимальная загруженность дорожного движения во Владивостоке была во вторник вечером, когда пробки достигли 10 баллов. Четыре самых длинных затора недели были зафиксированы именно в этот день, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Яндекс.

В остальное время загруженность дорожного движения в утренний и вечерний часы пик не превышала 8 баллов.

Топ пробок за рабочую неделю, 18—22 сентября:

8 км – 19 сентября, около 18:40, Золотой мост, Некрасовская улица, проспект 100-летия Владивостока от театра оперы и балета до Русской улицы. Пробка продлилась 1 час 30 минут.

6,6 км – 19 сентября, около 19:40, проспект 100-летия Владивостока, Некрасовская улица от фабрики «Заря» до проспекта Красного Знамени. Пробка продлилась 3 часа 30 минут.

6,3 км – 19 сентября, около 10:00, проспект 100-летия Владивостока, Некрасовская улица, улица Гоголя от Магнитогорской улицы до остановки Студенческая. Пробка продлилась 4 часа 30 минут.

6 км – 19 сентября, около 20:30, проспект Красного Знамени, Партизанский проспект, Октябрьская улица, переулок Павленко, Алеутская улица, 1-я Морская улица, Тигровая улица, Пограничная улица, Батарейная улица, Западная улица, Лесной переулок от Гоголевской развязки до Пограничной улицы. Пробка продлилась 3 часа 20 минут.

5,4 км – 20 сентября, около 18:00, Золотой мост, Некрасовская улица, проспект 100-летия Владивостока от северного пилона до улицы Фирсова. Пробка продлилась 1 час 30 минут.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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