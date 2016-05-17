Две шхуны из КНДР занимались браконьерством в Приморье
Сотрудники Погрануправления ФСБ по Приморью задержали в территориальных водах РФ два маломерных судна из КНДР с незаконно добытым крабом на борту, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс» и пресс-группу Погрануправления.
На каждой из шхун было по пять граждан КНДР. Маломерные суда были оснащены средствами связи и навигации, имелись запасы дизельного топлива и провиант.
Трюм одной из шхун был битком набит крабом-стригуном опилио. Весь улов был в нежизнеспособном состоянии. Только по предварительной оценке, ущерб может составить более миллиона рублей.
По данному факту возбуждены уголовные дела, проводится разбирательство.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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