Новости Видео Происшествия

QR Код этой страницы
Вчера, 17:23
  0

Полиция установила личность мужчины, который записал на видео свои издевательства над сыном

Фото: Собака.ru

Полиция установила личность мужчины, который записал на видео свои издевательства над сыном. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по городу Владивостоку, сотрудники полиции провели проверку информации о жестоком обращении с подростком, размещенной жителем Приморья в СМИ и социальных сетях. Установлена личность мужчины, который сделал видеозапись и разослал своим знакомым. Им оказался 34-летний житель города Владивостока.

Инспекторы по делам несовершеннолетних установили личности всех участников происшествия и опросили их. Как пояснил отец ребенка, поводом для инцидента стало не выполненное его 13-летним сыном школьное домашнее задание. Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.Решается вопрос о взятии семьи на профилактический учет.

В настоящее время собранные сотрудниками полиции материалы переданы в следственный комитет для принятия процессуального решения.

Видео с сайта Vl.ru

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Вести: Приморье на ВЭФ 2017

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря