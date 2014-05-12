Полиция установила личность мужчины, который записал на видео свои издевательства над сыном. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по городу Владивостоку, сотрудники полиции провели проверку информации о жестоком обращении с подростком, размещенной жителем Приморья в СМИ и социальных сетях. Установлена личность мужчины, который сделал видеозапись и разослал своим знакомым. Им оказался 34-летний житель города Владивостока.

Инспекторы по делам несовершеннолетних установили личности всех участников происшествия и опросили их. Как пояснил отец ребенка, поводом для инцидента стало не выполненное его 13-летним сыном школьное домашнее задание. Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.Решается вопрос о взятии семьи на профилактический учет.

В настоящее время собранные сотрудниками полиции материалы переданы в следственный комитет для принятия процессуального решения.

Видео с сайта Vl.ru

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]