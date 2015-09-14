ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Приморье
В дежурную часть отдела МВД России по г.Артему поступило сообщение о столкновении автомобилей в районе дома №15/1 по улице Фрунзе. На место происшествия прибыли сотрудники ГАИ и бригада скорой помощи.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД УМВД России по Приморскому краю, 55-летний мужчина, управлявший автомобилем «Тойота Хайс», двигался со стороны Владивостока в направлении Находки. В районе дома №15/1 по улице Фрунзе водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским автобусом «Хендай Кантри» под управлением 39-летнего мужчины.
В автобусе внутригородского сообщения находились 7 пассажиров.
В результате удара пострадали 4 человека: водитель и двое пассажиров «Тойота Хайс», а также пассажир автобуса. Всем пассажирам назначено амбулаторное лечение, водитель госпитализирован в Артеме.
По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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