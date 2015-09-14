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Вчера, 17:36
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ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Приморье

ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Приморье

В дежурную часть отдела МВД России по г.Артему поступило сообщение о  столкновении автомобилей в районе дома №15/1 по улице  Фрунзе.   На место происшествия прибыли сотрудники ГАИ и бригада скорой помощи.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД  УМВД России по Приморскому краю, 55-летний мужчина, управлявший автомобилем «Тойота Хайс», двигался со стороны Владивостока в направлении Находки. В районе дома №15/1 по улице  Фрунзе водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским автобусом «Хендай Кантри» под управлением 39-летнего мужчины.

В автобусе внутригородского сообщения  находились 7 пассажиров.

В результате удара пострадали 4 человека: водитель и двое пассажиров «Тойота Хайс», а также пассажир автобуса. Всем пассажирам назначено амбулаторное лечение, водитель госпитализирован в Артеме.

По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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