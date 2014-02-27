Приморец избил молотком и ограбил своего друга — директора компании ритуальных услуг

Заместитель прокурора Находки утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого местного жителя, 1979 года рождения, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применение насилия, опасного для жизни или здоровья, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, преступление было совершено в июле 2017 года. Фигурант, являясь давним знакомым директора данной фирмы, знал о том, что у последнего на работе есть наличные деньги.

Мужчина решил напасть на предпринимателя, придя к нему в офис под надуманным предлогом набрать воды.

Заранее вооружившись молотком, он обошел потерпевшего со спины и нанес ему четыре удара по голове. Воспользовавшись тем, что тот потерял сознание, нападавший похитил его сумку, в которой находились 200 тыс. рублей. В результате нападения потерпевшему были причинены тяжелые травмы.

Уголовное дело направлено в городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемого находится под стражей.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]