Во Владивостоке девушка переехала на автомобиле своего возлюбленного
Трагедия разыгралась во Владивостоке на улице Нейбута возле дома № 24А. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на vl_crime, девушка за рулем AD спускалась к дому, на пассажирском месте находился её молодой человек. По предварительной информации, оба находились в нетрезвом состоянии (как позднее выяснилось, молодые люди возвращались из магазина к компании, с которой отмечали "пятницу"). Пара начала ссору и в ходе конфликта молодой человек вышел из машины и начал бросаться под колёса автомобиля. В итоге девушка сбила возлюбленного и протащила его под колёсами ещё несколько метров.
Очевидцы помогли достать мужчину из под машины.
Прибывшие на место происшествия работники скорой долго боролись за жизнь пострадавшего, проводили сердечно-лёгочную реанимацию и спустя продолжительное время молодой человек все же подал признаки жизни и его забрали в реанимацию.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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