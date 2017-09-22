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Во Владивостоке девушка переехала на автомобиле своего возлюбленного

Во Владивостоке девушка переехала на автомобиле своего возлюбленного

Фото: vl_crime

Трагедия разыгралась во Владивостоке на улице Нейбута возле дома № 24А. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на vl_crime, девушка за рулем AD спускалась к дому, на пассажирском месте находился её молодой человек. По предварительной информации, оба находились в нетрезвом состоянии (как позднее выяснилось, молодые люди возвращались из магазина к компании, с которой отмечали "пятницу"). Пара начала ссору и в ходе конфликта молодой человек вышел из машины и начал бросаться под колёса автомобиля. В итоге девушка сбила возлюбленного и протащила его под колёсами ещё несколько метров.

Очевидцы помогли достать мужчину из под машины.

Прибывшие на место происшествия работники скорой долго боролись за жизнь пострадавшего, проводили сердечно-лёгочную реанимацию и спустя продолжительное время молодой человек все же подал признаки жизни и его забрали в реанимацию.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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