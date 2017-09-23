Сгорело двухэтажное здание на фадеевской продуктовой базе во Владивостоке

В ночь на 23 сентября на пульт пожарной охраны поступило сообщение о том, что на территории продуктовой базы, расположенной на улице Фадеева, произошел пожар.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на vl_crime, горело двухтажное здание. Прибывшие на место пожара огнеборцы сразу же приступили к тушению. Через некоторое время пламенное горение было сбито.

Причины пожара предстоит установить сотрудника Госпожнадзора.

Публикация от Происшествия Приморья! (18+) (@vl_crime) Сен 22 2017 в 6:29 PDT

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]