Сгорело двухэтажное здание на фадеевской продуктовой базе во Владивостоке
В ночь на 23 сентября на пульт пожарной охраны поступило сообщение о том, что на территории продуктовой базы, расположенной на улице Фадеева, произошел пожар.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на vl_crime, горело двухтажное здание. Прибывшие на место пожара огнеборцы сразу же приступили к тушению. Через некоторое время пламенное горение было сбито.
Причины пожара предстоит установить сотрудника Госпожнадзора.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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