Холодный фронт с ливнями придет в Приморье на следующей неделе

23 и 26-27 сентября в Приморском крае пройдут дожди. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Маглипогода.ру, в субботу 23 сентября в Приморском крае ожидается неустойчивая погода. Во второй половине ночи на западе и на юге края прошли кратковременные дожди, местами ливни и грозы. В течение дня, атмосферный фронт будет передвигаться с юго-запада на северо-восток. Во второй половине дня пройдут ливни с горозами пройдут на востоке края. К вечеру погода в Приморье наладится.

Воскресенье будет хороший и теплый день!

24 сентября будет теплая и почти без осадков погода. Ближе к вечеру в крае местами возможны кратковременные дожди, но в целом солнце будет много. Температура ночью +5 °С +12 °С, на южном побережье до +15 °С. Днем воздух прогреется до +18 °С +25 °С. В ночь с 24 на 25 сентября через северную часть Приморья пройдет еще один фронт. На севере края пройдут кратковременные дожди различной интенсивности. На юге края осадки возможны лишь местами. 25 сентября в погоде изменений не ожидается. Сохранится теплая солнечная погода.

26 сентября к Хабаровскому краю подойдет обширная циклоническая система. Ночью к Приморскому краю подойдет холодный фронт этого циклона. Днем во вторник Приморье окажется в теплом секторе этого циклона. Поэтому днем 26 сентября температура в крае сохранится на высоком уровне: +19 °С +25 °С. Во второй половине дня в крае будет увеличиваться облачность, на западе края до значительной. Также на западе края во второй половине дня усилится южный ветер. В связи с приближением фронта к западным границам Приморского края, вечером на западе края начнется дождь. В течение ночи, дождь распространяться на большую часть края.

27 сентября ночью и днем в крае сохранится неустойчивая погода. Пройдут дожди различной интенсивности. Местами пройдут сильные дожди и грозы. Наиболее интенсивные осадки ожидаются на севере и в центральных районах края. На юге края пройдут небольшие осадки.

Внимание! После прохождения холодного фронта в Приморье резко похолодает. Предварительно и не точно: При прохождении холодного фронта 26-27 сентября, есть вероятность образование волнового циклона над Приморьем. В этом случае будет серьезное ухудшение погоды. В случае образование волнового циклона, будет уточнение прогноза на 26-27 сентября.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]